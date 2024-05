Serie A, Casini: “Sull’Agenzia governativa ascolteremo Gravina” | VIDEO CM.IT

In vista della finale di Coppa Italia 2023/2024, si è tenuta la presentazione del progetto “Road to Zero” presso la Sala Conferenza Stampa dello Stadio Olimpico. Tra i presenti, anche il Presidente Lega Serie A Lorenzo Casini.

La finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, in programma domani a Roma, sarà il primo evento sportivo incentrato sulla sostenibilità in collaborazione con la Uefa. “Abbiamo creato una matrice che mette insieme tutti i principi della sostenibilità ambientale, della sostenibilità sociale e la sostenibilità legata alla buona governance. Utilizzeremo questa finale come best practice a livello europeo“, così ha commentato Michele Uva, direttore di Social & Environmental Sustainability della Uefa, che ha sottolineato di avere pazienza perché “i risultati si avranno quando dal vertice della piramide si arriverà alla base, ossia il mondo dilettantistico“.

Per la prima volta una lega adotta delle linee guida così sensibili sul tema ambientale in una partita di calcio importante. In passato, infatti, solamente alcuni club hanno organizzato iniziative incentrate sulla sostenibilità. “Siamo orgogliosi. Ovviamente le altre leghe fanno iniziative importanti. In Germania, dove ci saranno gli europei, sono molto avanti ma questa è la prima volta che viene adottata dalla Lega Serie A“, Lorenzo Casini, nel corso della conferenza, ha voluto evidenziare come questo segnale da parte della Lega Serie A possa essere pioniere di altre iniziative a livello Europeo.

Serie A, #Casini “è un tema superato” 🗣️ Ecco quanto sostiene Il Presidente Lega Serie A in merito alla richiesta del #Napoli di poter spostare la sfida contro la #Fiorentina @calciomercatoit pic.twitter.com/zhDFooMbcN — Flaminia Laurenzi (@fllauu) May 14, 2024

Serie A, Casini “Napoli-Fiorentina? Tema superato e sull’Agenzia governativa vi dico che…”

Al margine dell’evento ‘Road to Zero‘, il Presidente Lega Serie A Lorenzo Casini è tornato a parlare della richiesta dei partenopei di poter spostare al sabato la partita contro i viola, valida per la 36esima giornata di campionato: ” E’ un tema superato e diciamo anche che forse è uscito in modo non corrispondente a quello che è avvenuto.

Ma siamo abituati”. Infine, in vista del Consiglio federale di oggi, è tornato a parlare della proposta del Ministro Abodi per regolare e controllare i conti dei club di calcio, ossia introdurre l’Agenzia governativa. Alla domanda “cosa si aspetta dal Consiglio oggi?”, Casini risponde così: “Sono diversi i temi da affrontare, ce ne sono alcuni come quello degli extracomunitari tra le nostre proposte. Per quanto riguarda poi il tema dell’Agenzia governativa ascolteremo quello che ci dirà il Presidente federale Gravina“.