De Siervo chiude il caso in Lega: “Con la Juve tutto chiarito” | VIDEO CM.IT

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato a margine dell’evento di presentazione della finale di coppa Italia

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha presenziato all’evento di presentazione della finale di coppa Italia con l’arrivo del trofeo a Roma.

L’AD ha risposto alle domande dei giornalisti presenti e si è soffermato anche sulla recente divisione in seno alla Lega con alcuni club, tra cui la Juventus che hanno ‘sfiduciato’ il presidente Casini: “È stato tutto chiarito, un fraintendimento. Siamo una Lega unita, è più il racconto dei media che cerca di trovare sfumature diverse, sull’onda della crisi di nervi che non ci appartiene”.

De Siervo ha anche commentato la mancanza di simultaneità per le squadre impegnate nella lotta salvezza: “È una norma superata, prima erano 4 giornate in contemporanea, poi sono progressivamente diminuite. È una questione fisiologica, non si può giocare tutti insieme. Non c’è nulla di strano, è il rumore di sottofondo che c’è ogni anno”.