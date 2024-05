Thuram alla Juve con lo sconto: Inter ko

Arrivano notizie importanti dalla Francia in ottica Juventus sul futuro di Thuram: Inter avvisata

Dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla sconfitta della Roma in casa dell’Atalanta, la Juventus si appresta a sfidare proprio la squadra bergamasca nella finale di Coppa Italia in programma allo Stadio Olimpico. Dopo la sfida di mercoledì sera, il club bianconero farà finalmente chiarezza sulla guida tecnica del prossimo anno, con Thiago Motta che resta il principale obiettivo per la eventuale, e assai probabile, sostituzione di Massimiliano Allegri.

Una volta ufficializzato l’allenatore che guiderà la squadra la prossima stagione, Cristiano Giuntoli e il suo staff potranno accelerare in maniera definitiva su molti degli obiettivi di mercato seguiti già da diversi mesi. Il ritorno nella massima competizione europea per club ha regalato al direttore tecnico juventino un miglior budget per affrontare un calcio mercato con maggiori margini di manovra rispetto alle ultime due sessioni.

Thuram alla Juve: lo sconto che manda KO l’Inter

La seconda fase di stagione ha reso ancora più evidenti le lacune di una rosa che non è riuscita a ripetere l’ottimo girone di andata, accumulando una distanza dall’Inter inimmaginabile alla fine dell’anno solare passato. Per colmare il gap con i nerazzurri campioni d’Italia, la dirigenza torinese sarà costretta ad entrare in rotta di collisione proprio con gli eterni rivali per mettere a segno qualche colpo interessante.

Negli scorsi mesi, solo per fare un esempio, vi abbiamo parlato di una possibile sfida tra Giuntoli e Marotta per Khéphren Thuram. Il passaggio del centrocampista alla Sport Cover, l’agenzia che cura anche gli interessi del fratello Marcus, può favorire eventuali inserimenti nerazzurri. In Francia, intanto, hanno rilanciato con forza l’interesse bianconero per il centrocampista 23enne, parlando anche di una possibile valutazione al ribasso rispetto alla scorsa estate da parte del Nizza. Secondo ‘nice-matin.com’, infatti, complici un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e la necessità di vendere il calciatore per non rischiare di perderlo a zero, il club rossonero potrebbe accontentarsi di 15-20 milioni di euro.