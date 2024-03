Cambia il futuro di Khephren Thuram, ecco le novità sul centrocampista in scadenza nel 2025 | CM.IT

Dopo l’ottimo impatto di Marcus Thuram, l’Inter sogna di accaparrarsi anche il fratello Khephren, seguito anche dalla Juventus: ma non sarà facile

Sarà un’estate bollente per Khephren Thuram, centrocampista del Nizza, in scadenza nel 2025 e al centro di diversi rumours di mercato.

Il talento transalpino è infatti tra i giocatori più corteggiati del momento, con la Juventus da tempo osservatrice interessata, e la stessa Inter vigile anche in virtù del rapporto con la famiglia del calciatore francese. E proprio il recente cambio di agente, anticipato lunedì su Tv Play, con il mediano che ha annunciato sui social di aver scelto proprio la SportCover, ovvero l’agenzia del fratello Marcus e di tanti altri talenti internazionali, ha in qualche modo alimentato le speranze dei tifosi nerazzurri, anche se non sarà facile per nessuna delle squadre italiane – Juventus inclusa – mettere le mani sul classe 2001.

C’è tanta concorrenza per il giocatore, con diversi club interessati in Premier League. Del resto il suo profilo, centrocampista di corsa e con ottima struttura fisica, 1 metro e 92 cm di altezza, potrebbe farne l’ideale box-to-box per il quale addetti ai lavori e tifosi inglesi stravedono da sempre. Al momento, non ci sono novità su di un eventuale rinnovo con il Nizza, concentrato sul concludere al meglio una stagione che lo vede attualmente al quarto posto in campionato a pari punti con il Lille, con il terzo posto del Monaco a soli tre punti, e dunque in piena corsa Champions. Pur ad un anno dalla scadenza, il rendimento nel finale di stagione e la ancora possibile convocazione a Euro 2024 con la Francia di Deschamps potrebbero aumentare numero degli estimatori e prezzo.