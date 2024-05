Atalanta-Juventus, la conferenza stampa di Allegri | LIVE

Vigilia di Atalanta-Juventus, finale della Coppa Italia 2023/2024: le dichiarazioni della vigilia in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

C’è l’Atalanta sulla strada della Juventus nella finalissima di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

I bianconeri hanno centrato l’accesso alla prossima Champions League nell’ultimo weekend di campionato e puntano a mettere in bacheca un nuovo trofeo dopo tre anni all’asciutto. L’incrocio contro la ‘Dea’ di Gasperini potrebbe rappresentare anche l’ultima finale sulla panchina della Juve per Massimiliano Allegri, con i rumors sempre più insistenti in merito a un possibile divorzio a fine stagione.

Il tecnico livornese, a caccia quinto successo in Coppa Italia alla guida della ‘Vecchia Signora’, interviene in conferenza dalla sala stampa dell’Olimpico alla vigilia del match con l’Atalanta.

IN AGGIORNAMENTO