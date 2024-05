Juventus, uno svincolato di 37 anni: Giuntoli spiazza i tifosi

La Juventus può piazzare un colpo a sorpresa: il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sull’esperto svincolato

Un possibile colpo a sorpresa della Juventus in vista della prossima stagione: scelta ‘nuova’ del direttore tecnico Cristiano Giuntoli.

Dopo il ritorno in Champions League nonostante il deludente pareggio interno con la Salernitana, la Juventus si prepara ad affrontare l’Atalanta nella finale di Coppa Italia. Poi sarà tempo di pensare al futuro e alla sessione estiva di calciomercato. Una sessione che non dovrebbe regalare tantissimi colpi al nuovo allenatore che avrà il compito di prendere l’eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è comunque al lavoro e potrebbe piazzare un colpo a sorpresa. In particolar modo, il dirigente della Vecchia Signora starebbe valutando e dragando il mercato degli svincolati di lusso dato che – come ogni anno – il prossimo 30 giugno tanti giocatori si ritroveranno senza squadra e cercheranno collocazione a parametro zero. In tal senso si potrebbe registrare una mossa a sorpresa sul mercato da parte della Juventus.

Calciomercato Juventus, Giuntoli piazza il colpo a zero… a sorpresa

Tra i giocatori che resteranno senza squadra la prossima estate c’è anche Keylor Navas, esperto portiere costaricano, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain. L’estremo difensore classe ’86, che spegnerà trentotto candeline il prossimo 15 dicembre, lascerà Parigi dopo cinque anni.

Prelevato dal Real Madrid nel 2019, in questi cinque anni Keylor Navas ha difeso la porta del Paris Saint-Germain 113 volte, con in mezzo la parentesi al Nottingham Forest. Ora, però, le strade del club transalpino e del portiere costaricano stanno per dividersi. “Sono grato per gli anni in questo club” ha dichiarato Navas, confermando di voler cambiare squadra a fine stagione. Sulle sue tracce ci sono diversi club e tra questi figurerebbe la Juventus: i bianconeri infatti sarebbero alla ricerca di un portiere di grande esperienza, alla luce della possibile partenza di Wojciech Szczesny.

Il portiere polacco ha un altro anno di contratto (così come il vice Perin) e potrebbe essere sostituito da Navas, possibile opzione a costo zero. Ad ogni modo, l’esperto estremo difensore piace anche a Real Betis e Manchester United, club che contenderanno Navas alla Vecchia Signora.