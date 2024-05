Che tegola per Spalletti, c’è la frattura: addio Europei

Brutte notizie per Luciano Spalletti e l’Italia ad un mese dal via degli Europei: c’è la frattura al piede, non ci sarà in Germania

Ad un mese dall’inizio di Euro2024, l’Italia perde un pezzo: Nicolò Zaniolo non potrà essere tra i convocati di Luciano Spalletti per la rassegna continentale in cui gli azzurri sono chiamati a difendere il titolo vinto tre anni fa.

Si è rivelato più grave del previsto l’infortunio rimediato nella gara di ieri sera contro il Liverpool: il calciatore ex Roma, entrato in campo al 64′, è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco dopo quindici minuti. Gli accertamenti effettuati quest’oggi sono stati una vera mazzata per lui e per Spalletti: microfrattura al piede ed almeno un mese di stop.

Tempi di recupero lunghi e non conciliabili con la sua convocazione per Euro2024: Zaniolo, quindi, non farà parte dei 26 calciatori che il ct porterà in Germania. Un altro europeo saltato per il 24enne che già nel 2021 fu costretto a rinunciare alla competizione per la rottura del legamento crociato anteriore.

Italia, Zaniolo salta Euro2024

Un imprevisto inatteso per Zaniolo che aveva appena recuperato ad un altro infortunio di tipo muscolare. Ora per il calciatore, di proprietà del Galatasaray, servirà pazienza per tornare a pieno regime e capire quel che sarà del proprio futuro.

Intanto Spalletti deve depennare il suo nome dalla lista dei possibili convocati per gli Europei: una lista che lo stesso ct questa mattina ha detto di essere decisa per l’80% con un 20% aperto alle ultime indicazioni del campo.