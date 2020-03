CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS MERTENS / Mese di febbraio in cui il Napoli si è rimesso in carreggiata in campionato, anche grazie al contributo di Dries Mertens. L'attaccante è fondamentale per gli azzurri e la società vorrebbe assolutamente trattenerlo. Il presidente De Laurentiis ha incontrato a pranzo, all'Hotel Vesuvio, il giocatore, per parlare del possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Stando a 'Sky Sport', i due hanno raggiunto un accordo per il prolungamento fino al 2022 con bonus importanti alla firma del giocatore. Il futuro di Mertens sarà ancora in azzurro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, annuncio di Giuntoli su Mertens e Gattuso

Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: Gattuso pressa De Laurentiis