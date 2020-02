CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG RINNOVO LAUTARO / Lautaro Martinez sta vivendo senza ombra di dubbio la sua miglior annata in carriera, alimentando l’interessamento dei maggiori club esteri ed in particolare quelle relative al Barcellona di Lionel Messi che ha anche recentemente parlato del suo connazionale. Una situazione delicata che potrebbe chiaramente portare il club meneghino a cautelarsi con un'alternativa di livello. Nei giorni scorsi in tal senso si è parlato anche di Pierre-Emerick Aubameyang. Il bomber gabonese dell’Arsenal andrà in scadenza nel 2021 e non sembra troppo indirizzato verso la permanenza a Londra.

Calciomercato Inter, Aubameyang per il dopo Lautaro: la situazione

In merito al futuro nebuloso di Aubameyang i media britannici sottolineano come il gabonese non sembrerebbe propenso a rinnovare il proprio contratto con l'Arsenal. Una situazione che ad un anno dalla scadenza potrebbe inevitabilmente portare i 'Gunners' a prendere in considerazione qualunque opzione. Si tratta di una vera e propria situazione di stallo indirettamente confermata anche dall'allenatore biancorosso, Mikel Arteta che dopo la vittoria di ieri sull'Everton ha affermato: "E’ un grandissimo giocatore ed è normale che piaccia ad altre squadre, ma possiamo convincerlo che questo è il posto giusto per lui e che qui ha un futuro. Essendo un grande giocatore, vuole giocare per i club più importanti, nei tornei più importanti con i giocatori più importanti. Dimostra di divertirsi ogni volta che scende in campo e si sente pienamente parte di quello che stiamo facendo”. Parole di distenzione che lasciano comunque intravedere una situazione di incertezza relativa al destino di Aubameyang.

