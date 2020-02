Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Marcos Alonso padre: "Tornare in Serie A? Mio figlio ama l'Italia"

CALCIOMERCATO MARCOS ALONSO / Nel corso della sua intervista ai microfoni di Calciomercato.it, Marcos Alonso Peña ha ricordato anche gli anni italiani del suo omonimo figlio, ex della Fiorentina e finito nel mirino di diversi top-club italiani (Inter su tutti) nelle ultime sessioni di calciomercato.

Che ricordo ha suo figlio Marcos Alonso dell'avventura vissuta in Italia?

"Impressionante. Parla sempre dei suoi mitici tre anni a Firenze, dice che la Serie A è un campionato bellissimo e continua ad essere molto legato all'Italia perchè ha tanti amici lì.

Ha un ottimo ricordo".

È vero che c'è stata l'opportunità di tornare e che, magari in futuro, l'idea c'è ancora?

"Non lo so, è difficile da dire. Ha ancora tre anni di contratto col Chelsea, non dipende da lui, ma dalla volontà del club inglese. Posso solo dire che mio figlio adora l'Italia...".

