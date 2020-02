PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-LAZIO: sempre Immobile! Male Masiello

PAGELLE TABELLINO GENOA LAZIO/

GENOA

Perin 5,5 - Non può nulla sul gol di Marusic e Cataldi. Si supera sul tiro ravvicinato di Caicedo. Potrebbe fare di più sulla rete di Immobile.

Biraschi 5 - Controlla a fatica gli attaccanti laziali. Nervoso.

Soumaoro 5,5 - Ha qualche responsabilità in occasione della rete di Marusic. Si riprende a gara in corso. Bene negli anticipi su Immobile. Causa il fallo da cui nasce il 3-1 di Cataldi.

Masiello 4,5 - Marusic lo supera in velocità, vincendo anche il duello fisico, prima di segnare il gol del vantaggio. In difficoltà.

Ankersen 5 - La corsa c’è, la qualità meno. Prevedibile. Dal 58’ Iago Falque 5 - Prova a mettersi in evidenza con spunti pericolosi.

Behrami 5 - Mette grinta e dinamismo contro la sua ex squadra. L’arbitro lo grazia in più di una circostanza.

Schöne 6 - Ci prova su punizione, trovando attento Strakosha. Pericoloso.

Cassata 6 - Il suo contribuito nel primo tempo non sposta gli equilibri. Il gol dell’1-2 è da applausi.

Criscito 6 - Carbura con il passare dei minuti. Ci prova da fuori. Mette in difficoltà la fascia destra della Lazio. Freddo dal dischetto.

Favilli 5 - Il suo colpo di testa si stampa sul palo. Fa a sportellare con Vavro. Dal 58’ Pandev 5,5 - Una spina nel fianco per la difesa laziale, ma combina poco.

Sanabria 5 - Gioca per la squadra. Cresce con l’ingresso di pandev.

All.: Davide Nicola 5 - La sua squadra viene colpita a freddo e non può nulla contro una Lazio così.

LAZIO

Strakosha 6,5 - Attento sui calci piazzati. Il palo lo aiuta sul colpo di testa di Favilli. Imprendibile il gol di Cassata. Spiazzato dal rigore di Criscito.

Patric 6,5 - Ordinato in fase di impostazione. Deciso nelle chiusure.

Vavro 6 - Imperioso nel gioco aereo. Viene chiamato nel riscaldamento per sostituire l’acciaccato Acerbi.

Radu 6,5 - Dà una mano a Vavro in copertura. Esperienza al servizio della squadra.

Marusic 7,5 - Trova con caparbietà il gol dell’1-0. Non fa rimpiangere Lazzari.

Milinkovic 6,5 - Vince i duelli di testa.

Nel secondo tempo i centrocampisti genoani alzano il ritmo e va in affanno.Leiva 6,5 - Metronomo del centrocampo. Punto di riferimento per tutti i reparti. Dopo l’ammonizione gioca condizionato. Dal 53’ Cataldi 7 - La punizione del 3-1 è una perla. Un titolare aggiunto in panchina. Mette in mostra personalità e qualità.Luis Alberto 6,5 - Gioca di fino e non spreca mai un pallone. Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso.Jony 6 - Si fa vedere spesso nella metà campo avversaria. Appena può tenta il cross, il suo colpo migliore. Dal 62’ Lazzari 6 - Si limita al compitino.Caicedo 6,5 - Suo il passaggio in profondità per Marusic che sigla il vantaggio. Si divora il gol del 2-0. Dal 53’ Correa 6 - I difensori del Genoa non usano le buone maniere. Si divora un gol dopo una progressione.Immobile 7 - Beccato dal suo ex pubblico, è prezioso anche nel far salire la squadra. Il gol del 2-0 è da bomber vero.Simone Inzaghi 7 - La sua squadra ha le idee chiare, nonostante l’emergenza in difesa. Deve fare a meno di Acerbi che si fa male nel riscaldamento e manda in campo Vavro.

ARBITRO: Maresca 5,5 - Restano molti dubbi su due episodi nell'area della Lazio di Simone Inzaghi. Giusto concedere il rigore al 90esimo, ma sul contatto di Patric ci sono molte perplessità



Tabellino:

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (dal 58’ Iago Falque), Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Favilli (dal 58’ Pandev), Sanabria. A disp.: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Goldaniga, Jagello, Rovella, Eriksson, Destro. All.: Davide Nicola.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva (dal 53’ Cataldi), Luis Alberto, Jony (dal 62’ Lazzari); Caicedo (dal 53’ Correa), Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Acerbi, Bastos, A. Anderson, Parolo, Minala, Lukaku, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)

Reti: 1’ Marusic (L), 51’ Immobile (L), 57’ Cassata (G), 71’ Cataldi (L), 88’ Rig. Criscito (G)

Note: Ammoniti: Leiva (L), Masiello (G)