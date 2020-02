BRASILE ADRIANO / Paura nelle scorse ore per le notizie provenienti dal Brasile.

Nel paese sudamericano, erano circolate voci secondo cui, l' 'Imperatore' ex attaccante di, oggi 38enne, era morto. Rumours incontrollati, che, per fortuna, sono stati smentiti dallo stesso Adriano. Sul proprio profilo Instagram, due post in rapida successione in cui ha fatto sapere ai suoi followers che stava bene: "Sono vivo e sono a casa".