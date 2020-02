MILAN FIORENTINA PIOLI RANGNICK / Stefano Pioli non pensa al futuro. Continuano a susseguirsi le voci di calciomercato che vogliono Ralf Rangnick sulla panchina del Milan dalla prossima estate, ma l’attuale tecnico rossonero pensa solo al presente. L’obiettivo è chiaro, fare più punti possibili nelle prossime 8 partite per giocarsi tutto in Primavera: come tutto l’ambiente Milan, Pioli crede infatti ancora nella qualificazione in Champions. Un obiettivo ad oggi difficilissimo da raggiungere: sono tanti i 10 punti di distacco dall’Atalanta, che sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. Molto più realisticamente andrà difesa l’Europa League, anche se un piazzamento al quinto o al sesto posto molto probabilmente condannerebbe Pioli all'esonero. Proprio per questo l’idea di Ralf Rangnick, oltre alla pista Marcelino senza dimenticare Allegri, restano vive nonostante le diverse smentite.

Milan, i migliori per battere la Fiorentina

Testa dunque alla partita di domani, dove l’unico obiettivo è la vittoria. Per l’occasione Pioli punterà ancora una volta sui suoi uomini migliori: Ibrahimovic guiderà l’attacco con alle spalle Rebic, Calhanoglu e Castillejo. Il turco è pienamente recuperato e sarà schierato dal primo minuto nel ruolo di trequartista, che tanto lo esalta. Bennacer e Kessie imprescindibili a centrocampo così come Theo Hernandez e Romagnoli in difesa. Gli unici dubbi sono legati alla parte destra della difesa con Calabria e Gabbia in ballottaggio con Conti e Musacchio, ma i due ex Primavera sono al momento in vantaggio.

