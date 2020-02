Champions League, Haaland scatenato: rimpianto Juventus!

JUVENTUS HAALAND BORUSSIA DORTMUND / Non si ferma più Erling Haaland. Il giovane bomber classe 2000 continua a segnare anche in Champions League: con la sua doppietta, il Borussia Dortmund ha piegato il Psg nell'andata degli ottavi di finale.

Si tratta del decimo centro nella competizione europea, nessuno mai come lui.

LEGGI ANCHE >> Champions League, ottavi di finale: super Haaland, il Cholo batte Klopp

Numeri da paura per un giocatore di soli 19 anni. Crescono così i rimpianti per tutte quelle squadre, anche italiane, che hanno provato ad acquistarlo nell'ultimo calciomercato di gennaio. Haaland, come tutti ricorderemo, sembrava essere ad un passo dalla Juventus prima dell'approdo, un po' a sorpresa, in Germania. La doppietta contro il Psg ha scatenato i tifosi social, tra rimpianti e ironia nei confronti del club bianconero.

Ecco alcuni tweets: