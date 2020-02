Juventus-Brescia, allarme Pjanic: gli aggiornamenti

JUVENTUS BRESCIA INFORTUNIO PJANIC / Brutta tegola per la Juventus in vista del prossimo tour de force tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Miralem Pjanic sì è fermato dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nella ripresa della sfida contro il Brescia, accusando un problema muscolare all'adduttore della coscia. Il bosniaco nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali, dove si conosceranno i tempi di recupero. Oltre al prossimo match con la Spal, rischia di saltare anche le gare con Lione e Inter. L'ex Roma è uscito infuriato dal campo dopo la sostituzione forzata con Matuidi.

Maurizio Sarri in conferenza stampa ha aggiunto sulle condizioni di Pjanic: "L'adduttore è sempre difficile da valutare, aspettiamo gli esami di domani. Non ha mai avuto i sintomi della pubalgia, l'ultima volta si era trattato di un falso allarme".

