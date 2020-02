CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI WILLIAN / Che Maurizio Sarri non si sia fatto troppi amici durante la sua esperienza al Chelsea lo si poteva immaginare, ma che il suo passato londinese potesse far saltare anche qualche trattativa importante un po' meno. Stando al 'Daily Express', infatti, l'eventuale arrivo di Willian alla Juventus a parametro zero potrebbe essere ostacolato dalla permanenza in panchina dell'attuale tecnico bianconero.

Il tabloid britannico rilancia oggi un forte interessamento della dirigenza torinese per l'attaccante brasiliano che, tuttavia, già in passato avrebbe rifiutato la corte di Paratici perché non ama lavorare con l'ex allenatore del Napoli.

Calciomercato Juventus, assist di Ziyech per Willian

Messa in pericolo dall'arrivo di Ziyech a Londra, la permanenza di Willian a Stamford Bridge sembra sempre più lontana. In scadenza a giugno 2020, il brasiliano non ha ancora accettato la proposta di rinnovo annuale del club, chiedendo un prolungamento biennale. Una situazione di stallo che anche il Barcellona e l'Inter stanno monitorando con attenzione.