Flop al Barcellona: l’Inter fiuta l’occasione in prestito

Affare in prestito dal Barcellona per l’Inter, flop tra i catalani e grande occasione da cogliere sul mercato per i nerazzurri

Le vie del calciomercato sono infinite, lo sa bene Beppe Marotta che scruta sempre gli eventi a caccia di opportunità da cogliere per rinforzare l’Inter. Dalla Spagna, e precisamente dal Barcellona, potrebbe arrivare un giocatore molto interessante per ingrossare le fila in attacco.

A gennaio, i blaugrana hanno compiuto un grande investimento per il 19enne brasiliano Vitor Roque, con circa 60 milioni spesi tra parte fissa e bonus variabili, pagati all’Atletico Paranaense. Il giocatore però non è mai entrato nelle grazie di Xavi, a oggi ha raccolto solo 310 minuti totali con 13 presenze e due reti. E potrebbe già andare via dalla Catalogna, eventualità che si è fatta ancora più probabile con la conferma dell’allenatore, con il suo profilo che sarebbe stato proposto in prestito ai nerazzurri, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Inter che sarebbe interessata, dato che in passato aveva visionato il classe 2005, e ora potrebbe rinforzarsi in attacco con un prospetto dal grande potenziale, per di più a condizioni favorevoli nell’immediato.