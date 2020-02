SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato, niente Milan e Juventus: già scritto il futuro di Allegri

SONDAGGIO CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS ALLEGRI / Niente ritorni per Massimiliano Allegri: il sondaggio di Calciomercato.it considera come opzione più probabile l'approdo in Premier League dell'allenatore toscano.

Oltre il 40% di preferenze va all'allenatore alla guida di una squadra inglese, mentre il 30% considera ilcome destinazione probabile. Non trova consensi l'ipotesi di un ritorno alla(15,7%), così come un arrivo di Allegri sulla panchina della(14%).