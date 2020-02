CALCIOMERCATO INTER LAUTARO POGBA / A suon di gol e buone prestazioni, Lautaro Martinez ha scalato posizioni nella lista degli attaccanti più corteggiati in sede di calciomercato, diventando l'obiettivo sensibile dei maggiori club europei. Inghilterra e Spagna in particolare sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni sportive dell'attaccante argentino, legato all'Inter da un contratto fino al 30 giugno del 2023, con una clausola rescissoria per l'estero da 111 milioni di euro valida solamente nella prima metà di luglio.

Una cifra che, ad esempio, ilnon è disposto a sborsare e per questo nelle scorse settimane avrebbe offerto ai nerazzurri Paulcome contropartita tecnica.

Calciomercato Inter, Conte e Pogba rifiutano lo scambio con Lautaro

Secondo il 'Daily Star', tuttavia, sia Antonio Conte, sia Paul Pogba avrebbero rifiutato l'idea di questo scambio, impedendo così ai 'Red Devils' di essere concorrenziali con le altre pretendenti, che rispondono ai nomi di Chelsea, City, Real Madrid e, soprattutto, Barcellona. Stando al tabloid britannico, infatti, il ventiduenne argentino avrebbe già deciso di snobbare tutte le altre offerte, scegliendo il Barça come suo prossimo club. Alle prese con la ricerca dell'erede di Luis Suarez e con il caso Messi, i catalani hanno da tempo messo nel mirino il 'Toro' nerazzurro.