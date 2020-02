CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / L'arrivo di Bruno Fernandes, oltre a rinforzare il centrocampo nell'immediato, consentirà al Manchester United di prepararsi all'addio di Paul Pogba con meno affanni rispetto ai mesi scorsi. Il centrocampista francese ha in più di un'occasione manifestato la sua volontà di lasciare i 'Red Devils' e durante il calciomercato estivo sarà sicuramente uno dei nomi maggiormente chiacchierati.

Seguito da, l'ex biaconero non è sin qui riuscito a soddisfare le proprie ambizioni di addio, anche perché la dirigenza inglese ha chiesto cifre spropositate, pari, secondo tutti i tabloid inglesi, a 180 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, affare Pogba: c'è lo sconto

Un prezzo che, secondo 'The Sun', è tuttavia destinato a scendere. Stado al tabloid britannico, infatti, constatata l'impossibilità di far cambiare idea al centrocampista francese, i 'Red Devils' avrebbero deciso di concedere un piccolo sconto agli estimatori del campione del Mondo, abbassando di 30 milioni di sterline le proprie pretese economiche e fissando la richiesta iniziale a 150 milioni di sterline, al cambio attuale circa 177 milioni di euro. Una cifra ancora troppo alta per produrre una fumata bianca a stretto giro di posta.