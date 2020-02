Calciomercato Juventus, rinnovo o cessione | 100 milioni per Dybala!

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO DYBALA / Vicino alla cessione durante lo scorso calciomercato estivo, Paulo Dybala potrebbe presto rinnovare la sua permanenza alla Juventus. Con umiltà e determinazione, infatti, si è messo a disposizione di Maurizio Sarri, il quale gli ha concesso sempre più spazio, che la 'Joya' ha ripagato con 11 gol e 11 assist in 28 partite. Così, se la scorsa estate il suo addio fu vagliato con attenzione dalla società, adesso la priorità è il rinnovo del contratto, nonostante all'orizzonte restino gli interessi delle migliori società europee: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: le ultime

Le trattative per il rinnovo di Dybala con la Juventus, riporta 'Tuttosport', stanno per iniziare dopo qualche abboccamento.

Il contratto attuale scade a giugno 2022 e per la nuova firma l'attaccante avrebbe chiesto una cifra vicina ai 10 milioni di euro a stagione, ben al di sopra degli attuali 7 milioni. L'incontro con Jorge, storico amico della famiglia Dybala e uomo di riferimento nelle trattative, non è ancora stato fissato, ma molteplici sono stati i contatti negli ultimi mesi. Le parti dovrebbero iniziare ad affrontare concretamente la questione probabilmente dopo la gara di ritorno degli ottavi di. C'è ottimismo, quindi, circa la chiusura dell'accordo, nonostante svariati club europei continuino ad osservarlo con attenzione., infatti, restano alla finestra. In caso di affondo, però, dovranno presentare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro, valutazione imposta dalla Juventus per l'eventuale cessione del calciatore.

