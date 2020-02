CALCIOMERCATO JUVENTUS MESSI RONALDO / Lionel Messi e Cristiano Ronaldo insieme: l'unione sotto un'unica bandiera dei due grandi rivali potrebbe essere meno irrealistico di quanto si possa pensare. I dissapori tra la Pulce e il Barcellona aprono scenari impensabili: come raccontato da Calciomercato.it, il numero 10 argentino potrebbe liberarsi in estate dai blaugrana a parametro zero in base ad una clausola presente nel suo contratto.

Una possibilità che non sembrava praticabile fino a pochi giorni fa ma che ora, dopo lo scontro con Abidal e la maretta che sta travolgendo la squadra di Setien, può diventare ipotesi concreta.

Certo un fuoriclasse del livello e dai costi di Messi potrebbe essere accessibile soltanto a pochi top club e tra questi ci sarebbero anche Juventus e Inter: lo pensa anche 'The Sun' che è stuzzicato dalla possibilità che i due grandi rivali (Messi e CR7) possano giocare insieme nella stessa squadra, proprio quella bianconera. Il tabloid britannico si spinge oltre e analizza anche come potrebbe giocare in avanti la Juventus con il due stratosferico: Ronaldo si accomoderebbe al centro del tridente, con Dybala a sinistra e Messi a destra per un tridente che vedrebbe per la prima volta 'amici' i due grandi 'nemici'. Del resto lo stesso portoghese qualche anno fa disse che sarebbe stato stimolante giocare insieme al numero 10 blaugrana: allora era solo fantacalcio, oggi potrebbe anche non esserlo più...