INTER SENSI / "Lavoro per essere al cento per cento. valuteremo giorno dopo giorno, ma io farò il possibile per farmi trovare pronto". Ai microfoni di 'Sky Sport' Stefano Sensi non dà certezze sul suo ritorno a disposizione per il derby col Milan di domenica sera. "Ho sofferto tanto - ha aggiunto il centrocampista nerazzurro, da ottobre alle prese con continui problemi fisici al polpaccio che hanno 'inquinato' la sua prima stagione, partita alla grande, con la maglia dell'Inter - Questi guai fisici mi hanno impedito di dare una mano alla squadra, purtroppo sono cose che capitano nel nostro mestiere e bisogna affrontarle. Se penso di cambiare qualcosa? Be', quando hai questi infortuni cerchi di trovare qualcosa che possa essere cambiato - ha risposto Sensi - da parte mia passo tutta la giornata al campo per guarire".

Inter, dal derby ad Handanovic fino a Ibrahimovic e Iniesta: parla Sensi

INIESTA - "Il paragone con lui fa piacere - ha sottolineato l'ex Sassuolo - ma Iniesta è un giocatore unico.

Si può però prendere ispirazione perché abbiamo caratteristiche simili".

SCUDETTO - "Vogliamo rimanere attaccati alla Juventus, ma c'è anche la Lazio che in questi anni ha dimostrato di essere una grande squadra. Noi sicuramente lavoriamo per portare a casa più punti possibili".

DERBY E IBRAHIMOVIC - "Bisogna stare attenti, è un campione che ha alzato il livello di concentrazione della squadra. Da parte nostra c'è entusiasmo, il derby è una gara a sé che si vince con il cuore".

ERIKSEN - "Ci dà quel qualcosa in più, è un giocatore di qualità ed esperienza, ai livelli top da anni. Si dovrà ambientare, ma si è già ben amalgamato con noi pur non sapendo ancora l'italiano".

CONTE - "Il mister è carico sempre al di là dell'avversario, oggi è il primo giorno della settimana ed è ancora tranquillo (ride, ndr)".

RITORNO IN CAMPO - "Non so se sarò in campo, bisogna chiedere al mister..."

HANDANOVIC - "Non sappiamo se ci sarà, ma è al lavoro per esserci. Con Padelli però siamo tranquilli, a Udine ha dimostrato tutto il suo valore".

