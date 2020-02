LAZIO VERONA CONFERENZA INZAGHI / Ancora vigilia di campionato per la Lazio di Simone Inzaghi. Domani sera i biancocelesti saranno impegnati nel recupero della 17esima giornata di Serie A contro il Verona. Nel mirino il secondo posto in classifica ai danni dell'Inter e il -2 dalla Juventus capolista. Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi vola però basso: "La squadra ha la giusta consapevolezza, serve però restare sempre umili. Ogni gara in Serie A è insidiosa. Domani disputeremo una partita importante, in palio ci sono tre punti preziosi per la nostra classifica, mancano ancora tante gare.

Stiamo vivendo un buon momento ma continuiamo ad andare avanti partita dopo partita".

Lazio-Verona, Correa ancora assente: Inzaghi fa il punto sugli infortunati

Ancora out Correa: "Domani saranno ancora assenti Correa e Cataldi. Devo valutare le condizioni di Luiz Felipe, che ieri è rimasto a riposo. Correa è a buon punto, l'abbiamo tenuto a riposo assoluto. Vedremo dopo questa gara se sarà pronto contro il Parma, oppure direttamente con l'Inter. Turnover? Sceglierò la formazione migliore in base a quello che i giocatori mi potranno garantire per gli interi 90 minuti. Lulic sta bene, domenica scorsa mi preoccupavano lui e Luis Alberto. Entrambi però hanno giocato molto, si sacrificano per la causa".

