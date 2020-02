CALCIOMERCATO MILAN ELLIOTT PIOLI / Dopo il pareggio interno con il Verona e con le voci dalla Germania di un possibile accordo con Ralf Ragnick, si parla nuovamente del futuro di Stefano Pioli.

La posizione del tecnico emiliano, ancora imbattuto nel 2020 e che è stato in grado di far tornare ilin corsa per un posto in Europa, non è affatto certa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', Pioli, vista comunque la buona serie di risultati ottenuti, sta ricevendo apprezzamento da parte di Elliott. Il club ha fiducia in lui, ma si tratta di una fiducia a tempo. La variabile è sempre la stessa: il quarto posto e la qualificazione alla Champions League. Oggi la squadra resta in corsa: la zona Champions è a -7, ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia e attualmente il Milan sarebbe qualificato per l'Europa League. Questo potrebbe però non bastare per una riconferma, che sarebbe invece certa in caso di qualificazione nella massima competizione europea. Sarà nel vertice di fine stagione che sarà deciso il futuro del tecnico: a determinare tutto saranno i risultati.

