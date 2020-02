CALCIOMERCATO INTER RADU MUSSO / Corsa contro il tempo in casa Inter per recuperare Samir Handanovic per il derby di domenica sera contro il Milan. Il capitano accusa un'infrazione al dito della mano e rischia di saltare la stracittadina contro Ibrahimovic e compagni. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

In tema portiere la dirigenza nerazzurra si concentra anche sulla prossima stagione, a caccia di un secondo dello sloveno che poi in futuro possa raccogliere la sua eredità come titolare.

Calciomercato Inter, Radu e Musso in corsa tra i pali

Ionutè uno dei candidati alla casella di vice-Handanovic per la prossima stagione, con il giovane rumeno passato in prestito dal Genoa ale che resta comunque sotto il controllo dell'Inter.

Nei piani di Marotta ed Ausilio c'è anche Juan Musso, domenica sera avversario della squadra di Conte alla 'Dacia Arena' nel successo nerazzurro firmato da Lukaku. L'argentino è da diverso tempo sul taccuino degli osservatori interisti e ha diversi sponsor nel club di Suning. Se l'Inter il prossimo anno dovesse puntare su Musso - scrive 'Tuttosport' - nella trattativa con l'Udinese potrebbe essere inserito proprio il cartellino di Radu, che Marotta sacrificherebbe appunto per arrivare al nazionale albiceleste.

