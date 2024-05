Motta più Zirkzee, scelta fatta: arrivano insieme

Thiago Motta più Zirkzee, il doppio colpo è servito: la scelta è stata fatta, arrivano insieme

Thiago Motta con Zirkzee: il doppio colpo è servito, con la coppia che sta facendo le fortune del Bologna pronta a fare le valige e trasferirsi nella big di Serie A.

Nessun dubbio sul fatto che allenatore e attaccante rossoblù sono due dei nomi forti del calciomercato estivo. Motta è il primo candidato alla panchina della Juventus, ma c’è anche il Milan sulle sue tracce. Zirkzee piace a tutti, all’estero come Italia dove, guarda un po’, lo stesso club rossonero lo ha individuato come possibile nuovo numero 9.

Un Milan che deve programmare il futuro e per farlo partirà proprio da due volti nuovi: una in panchina, con un nuovo allenatore a prendere il posto di Stefano Pioli; una in attacco, dove Giroud ha le valige in mano e serve un bomber a cui affidare il compito di fare gol pesanti.

Una doppia scelta non certo facile con la prima che inevitabilmente si ripercuoterà sulla seconda. In base all’allenatore, infatti, si sceglierà il tipo di attaccante migliore e si andrà quindi sul profilo più adatto al tipo di gioco. Di nomi in queste settimane ne sono stati fatti tanti, la scelta però sembra essere stata fatta, almeno dal popolo rossonero.

Calciomercato Milan, Motta più Zirkzee: scelta fatta

Proprio sul mercato milanista si è incentrato il sondaggio di Calciomercato.it che ha chiesto su quale coppia il Milan dovrebbe puntare per il futuro.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!

🔴⚫️Il #Milan pensa al futuro! La squadra rossonera è chiamata a ripartire da un nuovo allenatore e da un attaccante! 🤔Voi su quale coppia puntereste❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 7, 2024

La scelta è ricaduta proprio su Motta e Zirkzee che hanno raccolto il 51,3% di voti. Maggioranza assoluta quindi per il duo del Bologna, mentre molto più staccata con il 20,4% di voti è l’accoppiata Conte-Lukaku. Ancora più dietro Conceicao con Ramos (17,4%), mentre a chiudere il quartetto è Fonseca con David.