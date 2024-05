Il Milan ne perde due: vanno gratis al Real Madrid

Il Real Madrid ora fa sul serio: pensa al doppio colpo gratis in casa Milan, è già partito l’assalto ai rossoneri

Nel nuovo corso che presto partirà in casa Milan, una parte importante l’avranno anche i calciatori giovani. Del resto la linea societaria è abbastanza chiara: puntare sulla linea verde, evitando acquisti roboanti e autofinanziandosi senza andare a gravare sul bilancio.

Una strategia che può contare su un vivaio che negli ultimi anni ha fornito un bell’apporto alla prima squadra e molto potrà fare anche nel futuro immediato. Gli occhi sono soprattutto su Francesco Camarda, il vero diamante delle giovanili rossonere: all’età di 16 anni è già indicato come un futuro top player e ha attirato l’attenzione delle big d’Europa.

Anche per questo il Milan sta cercando di trovare l’accordo per il suo primo contratto da professionista, evitando un addio a parametro zero. Il 16enne piace alla Premier League, è nel mirino del Borussia Dortmund, ma non solo. Stando a quanto riferisce ‘defensacentral.com’, infatti, anche il Real Madrid lo ha messo nel mirino.

Calciomercato Milan, Real su Camarda e Comotto

Il responsabile dello scount dei blancos, Juni Calafat, lo ha segnalato come uno dei giovani sui quali investire e l’intenzione del Real è provare ad affondare il colpo subito e prenderlo gratis.

Camarda, ma non solo: nel mirino degli spagnoli c’è anche un altro baby gioiello del Milan: Christian Comotto. Centrocampista, anche lui ha compiuto da poco 16 ed è in attesa del primo contratto da professionista. Come il compagno di squadra, può lasciare i rossoneri gratis senza l’accordo e il Real Madrid ha messo gli occhi su di lui.

Per i rossoneri quindi servirà fare presto per evitare la doppia partenza: Camarda e Comotto già nel mirino delle big.