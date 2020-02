VOTI E TABELLINO DI LECCE-TORINO: Falco magico! Granata horror

VOTI TABELLINO LECCE TORINO/ Il Lecce di Fabio Liverani surclassa il Torino di Walter Mazzarri per ben 4-0. In gol per i padroni di casa: Deiola, Barak, Falco e Gianluca Lapadula. Per le ultime notizie sul campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

LECCE

Vigorito 6,5

Rispoli 6,5

Lucioni 6,5

Rossettini 6

Donati 7

Barak 7,5

Majer 6,5. Dall'82' Paz S.V.

Deiola 7. Dal 57' Petriccione 6

Saponara 6,5. Dal 72' Shakhov 6

Falco 8

Lapadula 7

All. Liverani 8

TORINO

Sirigu 6

Djidji 4,5. Dal 58' Edera 5

Bremer 5

Nkoulou 4,5

De Silvestri 5

Rincon 5. Dal 70' Lyanco 6

Meite 4,5

Aina 4,5

Berenguer 5,5

Verdi 5,5.

Dal 24'

Belotti 5,5

All. Mazzarri 4

ARBITRO: Rocchi 7

TABELLINO

LECCE-TORINO 4-0

LECCE (4-3-1-2): Vigorito – Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati – Barak, Majer (82′ Paz), Deiola (57′ Petriccione) – Saponara (72′ Shakhov) – Lapadula, Falco. A disp. Chironi, Vera, Mancosu, Monterisi, Dubickas, Calderoni, Oltremarini, Maselli, Rimoli. All. Fabio Liverani.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu – Djidji (58′ Edera), Nkoulou, Bremer – De Silvestri, Meité, Rincon (70′ Lyanco), Ola Aina – Berenguer, Verdi (23′ Millico) – Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Singo, Adopo. All. Walter Mazzarri.

RETI: 11′ Deiola, 19′ Barak, 64′ Falco, 78′ Lapadula rig.