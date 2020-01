CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI / Federico Bernardeschi al centro del mercato della Juventus: nella finestra invernale della campagna trasferimenti, ormai alle battute finali, l'ex Fiorentina è stato indicato come possibile partente.

Si è a lungo parlato di un possibile scambio con Rakitic del, ma anche condel: ora il futuro del calciatore sembrerebbe segnato, almeno fino al termine della stagione.

La volontà della Juventus, infatti, è quella di puntare su di lui nel ruolo di mezzala, come riporta 'goal.com'. E' lì che Sarri lo vede ed lo vuole impiegare da qui alla fine del campionato: dopo essere stato impiegato da trequartista ma senza grandi risultati, Bernardeschi potrebbe rinascere nel ruolo in cui il tecnico di Figline lo considera ideale per lui. Lo ha dichiarato lo stesso Sarri in recenti dichiarazioni: le prime risposte sono state positive e chissà che il 33 bianconero non riesca a riconquistare una maglia da titolare.