CALCIOMERCATO JUVENTUS SCAMBIO DE SCIGLIO KURZAWA / Lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa alla fine non dovrebbe concretizzarsi. Solamente un paio di giorni fa il mancino francese del Paris Saint Germain sembrava il colpo designato per andare a rinforzare la corsia sinistra di Maurizio Sarri, eppure qualcosa nelle ultime ore si è inceppato.

Secondo quanto sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' i bianconeri avevano preso tempo, un po’ per valutare la trattativa ed un po’ per riflettere sull’infortunio muscolare di, da cui dipende la situazione dei terzini. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Juventus, niente De Sciglio per Kurzawa: i motivi

Con l'eventuale addio di De Sciglio per Kurzawa sarebbe rimasto il solo Danilo, spesso soggetto a infortuni, sulla corsia di destra, esponendo la Juventus ad un rischio. I bianconeri insomma hanno preferito restare con la formula attuale e tenere l'ex milanista, prezioso perché può giocare su entrambe le corsie. In secondo luogo De Sciglio fa parte del gruppo italiano, quello zoccolo duro su cui da sempre i bianconeri fondano le proprie vittorie.

