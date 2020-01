Milan, scambio con la Juve: si spera! Le ultime

CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS BERNARDESCHI PAQUETA / Pochi giorni alla chiusura del calciomercato e tante trattative ancora da definire. Una di queste, nonostante alcune smentite, potrebbe riguardare Milan e Juventus, che nei giorni scorsi hanno parlato del possibile scambio Bernardeschi-Paqueta.

Il Milan, che avrebbe sondato la Juve per lo scambio di mercato, riporta 'Tuttosport', continua a nutrire speranze per l'affare coi torinesi, che nelle ultime ore avrebbero preso in rassegna anche questa eventualità. Per Paqueta, infine, resta sempre aperta la porta per Parigi, considerando la stima del connazionale Leonardo nei suoi confronti.

