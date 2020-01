NAPOLI JUVENTUS OSPINA / Assenza imprevista per Napoli-Juventus: David Ospina non sarà del match per un forte stato influenzale. Già ieri il portiere colombiano, nelle ultime uscite preferito a Meret da Gattuso, aveva saltato l'allenamento di ieri per una gastroenterite: un problema che non si è risolto nelle ultime ore, costringendo l'estremo difensore a dare forfait.

Come comunicato dalla società partenopea, ai convocati di aggiunge il giovane portiere Antonio Pio. Probabile a questo punto che dal primo minuto a difesa della porta delci sia Alexche avrà la possibilità di riconquistare il posto da titolare.

Una formazione che non potrà contare ancora una volta su Koulibaly, Allan e Mertens: per Gattuso ancora qualche dubbio di formazione soprattutto a centrocampo dove Fabian Ruiz è favorito nel ballottaggio con Lobotka. Questo il possibile undici: Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.