TORINO ATALANTA BELOTTI / Intervenuto ai microfoni di 'Sky' dopo il ko contro l'Atalanta, il capitano del Torino Andrea Belotti prova ad analizzare la disfatta di questa sera: "E' il periodo più difficile, dopo una sconfitta 7-0 in casa... è stato umiliante. Non possiamo far altro che chiedere scusa, non è stata una prestazione all'altezza del Torino. Abbiamo sbagliato tutto.

All'inizio ho avuto qualche occasione anche io, è stata una partita combattuta: abbiamo preso il primo gol perdendo palla noi, il secondo su calcio d'angolo poi il 3-0 a fine primo tempo ci ha spezzato le gambe. Nel secondo tempo abbiamo preso subito altri due gol di fila: è tutto difficile, ma c'è poco da dire se non scusa ai tifosi".

Il 'Gallo' poi continua: "Il ritiro è utile per guardarsi in faccia e parlare. Poi bisogna trovare le motivazioni giuste, ci giochiamo un quarto di finale importante: bisogna trovare le forze dentro di noi per uscirne. Le partite si possono anche perdere ma bisogna uscire dal campo avendo dimostrato di aver dato tutto