SAMPDORIA WEST HAM VIEIRA / Assalto dall'Inghilterra, ma il club dice no. L'asse West Ham-Sampdoria aveva portato nell'estate 2015 Pedro Obiang a Londra. Un percorso che sembra vicino a intraprendere anche Ronaldo Vieira.

Il centrocampista nato in Guinea-Bissau, ma di passaporto inglese, è finito nel mirino del club londinese, che avrebbe già formulato un'offerta ai blucerchiati. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riferisce 'Sportmediaset', il club inglese avrebbe offerto 14 milioni di euro alla Sampdoria per avere subito a disposizione il centrocampista classe 1998. Il club ligure avrebbe però respinto al mittente la proposta. Vieira non si muove: la società lo considera incedibile, almeno per questa sessione di mercato.