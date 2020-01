Calciomercato Milan, nuovi contatti per Kessie in Premier League

CALCIOMERCATO MILAN KESSIE / A differenza di Suso e Paqueta che fin qui non hanno ricevuto proposte in grado di accontentare il Milan che pensa alla doppia cessione, Franck Kessie accende il calciomercato e soprattutto in Premier League non mancano i club interessati al centrocampista ivoriano.

Nei giorni scorsi si era parlato in particolare dell'Arsenal e non solo. In queste ore però starebbe spuntando una nuova pista per l'ex Atalanta. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio clamoroso tra Juventus e Milan | I dettagli

A riportarlo è il britannico 'Evening Standard', secondo cui il WestHam, alla ricerca di un rinforzo importante in mezzo al campo, avrebbe avuto dei contatti con alcuni intermediari per Kessie, profilo ritenuto interessante dal manager David Moyes. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, dopo che gli 'Hammers' hanno già dovuto rinunciare a Gedson Fernandes volato al Tottenham.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, nome nuovo per l'esterno: si pesca in Inghilterra!