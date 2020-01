CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHONG EMERSON PALMIERI POGBA / Il duello tra Juventus e Inter non finisce mai. Oltre che sul campo, ieri Marotta ha ufficialmente rilanciato la sfida in chiave scudetto, le due acerrime rivali continuano a farsi la 'guerra' sul calciomercato a colpi di incontri, offerte, dispetti e soffiate. Da Chong fino a Paul Pogba, diversi derby d'Italia in salsa 'mercatara' hanno e avranno come centro nevralgico la Premier League. Per tutte le news di mercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato | Juventus su Chong, ma l'Inter 'vede' l'agente e ha un piano

L'attualità riguardo Juventus-Inter in chiave calciomercato conduce a Chong, talento classe 2000 in scadenza col Manchester United. I bianconeri sono da tempo sulle sue tracce, ma nelle ultime settimane i nerazzurri hanno premuto sull'acceleratore come dimostrano i due recenti incontri con l'entourage del ragazzo, il secondo avvenuto nella giornata di ieri. ll summit è servito per delineare i contorni di un affare sì a parametro zero, ma ugualmente oneroso dato che i suoi agenti chiedono un improtante bonus alla firma e un contratto quinquennale da ben 2 milioni di euro a stagione. Le richieste non spaventerebbero comunque Marotta, deciso a mettere le mani su questo promettente attaccante esterno. L'obiettivo è quello di trovare quanto prima l'accordo, per poi valutarne con calma l'inserimento alla corte di Conte. Possibile addirittura un passaggio intermedio di Chong al Jiangsu Suning.

Calciomercato | Juventus contro Inter in casa Chelsea e Tottenham

In vista sempre della prossima estate Inter e Juventus potrebbero contendersi un altro giocatore in scadenza a giugno e quindi ingaggiabile a costo zero. Parliamo di Jan Vertonghen, centrale belga di 32 anni in forza al Tottenham e che indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra danno non intenzionato a prolungare con gli 'Spurs'.

Per entrambe rappresenterebbe un acquisto di valore in termini di esperienza e personalità.

La sfida tra il club di Agnelli e quello di Suning potrebbe concentrarsi pure sulla fascia sinistra, dove sia Sarri che Conte avranno bisogno di un rinforzo di assoluto spessore. In questo caso il protagonista del duello tra nerazzurri e bianconeri sarebbe l'italo-brasiliano ex Roma Emerson Palmieri, ma attenzione anche a Marcos Alonso che l'Inter ha provato vanamente a prendere già in questa sessione virando su Acuna, Spinazzola e infine Ashley Young dopo la richiesta di 40 milioni formulata da Abramovich.

Calciomercato | Juve-Inter: la super sfida può esserci per Pogba

Il nome 'grosso' dello scontro di stampo inglese tra Juventus e Inter potrebbe però essere Paul Pogba. Fabio Paratici è da tempo al lavoro per il clamoroso ritorno, ma rumors italiani e inglesi danno Marotta - colui che lo portò in bianconero quando era pressoché sconosciuto - pronto a sferrare l'assalto per regalare a Conte (dopo Eriksen) il tanto desiderato rinforzo di grande impatto fisico oltre che tecnico per la mediana. Sul Campione del Mondo resta forse in pole il Real Madrid, ad oggi comunque la certezza è una sola: Pogba vuole lasciare il Manchester United. La base d'asta per il transalpino, a inizio gennaio operatosi alla caviglia che lo tormentava da mesi, sarà sui 120 milioni di euro.

