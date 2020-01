CALCIOMERCATO MILAN NOTTINGHAM FOREST / Calciomercato bloccato per il Milan. I rossoneri dopo aver portato a casa Zlatan Ibrahimovic, Kjaer e Begovic, stanno cercando di piazzare alcuni calciatori in esubero prima di affondare il colpo su altri obiettivi.

Reina, Caldara e Borini sono stati i primi a lasciare Milanello; il prossimo quasi certamente sarà Rodriguez. Adesso va capito cosa ne sarà di Suso; l'attaccante ieri si è recato a Casa Milan per un colloquio con la dirigenza: la possibilità di dire addio è davvero concreta ma servirà la giusta offerta, che potrebbe arrivare dalla Spagna.

Ad oggi, invece, è più complicato quello di: le richieste del Milan, che non ha alcuna intenzione di far minusvalenze, sono alte per i club che si sono fatti avanti.

Al Milan piace parecchio Under ma anche Olmo, obiettivi complicati da raggiungere soprattutto senza una cessione importante.

Idea Matty Cash del Nottingham Forest

Dall'Inghilterra arrivano notizie su un nuovo obiettivo per il club rossonero, certamente più semplice da mettere a segno. Maldini e Boban - stando a quanto riportato da 'Sky Sport UK' - avrebbero messo gli occhi su Matty Cash, esterno destro inglese, in forza al Nottingham Forest. Il calciatore, che in questa stagione in Championship ha giocato soprattutto da terzino, ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.

