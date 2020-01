CALCIOMERCATO INTER VECINO EVERTON / Matias Vecino sempre più lontano dall'Inter: il centrocampista uruguaiano sembra destinato a lasciare i nerazzurri in questa finestra di calciomercato. L'ex Fiorentina non avrebbe mai legato con Antonio Conte da qui la decisione delle parti di separarsi a stagione in corso: per Vecino si è parlato di un possibile scambio con il Milan, con Kessie come contropartita a fare il percorso inverso, oltre che di un possibile inserimento nella trattativa per Eriksen (ma il Tottenham ha declinato la proposta).

Ora arriva la notizia di un nuovo interessamento inglese: come riferisce la 'Rai', infatti, l'di Carloavrebbe messo gli occhi sul 28enne e sarebbe pronto a far partire l'assalto.

Il calciatore di Canelones in questa stagione ha disputato 17 partite, tra campionato e Champions, realizzando una rete: nelle ultime due uscite però non è stato mai impiegato da Conte. Panchina in campionato contro l'Atalanta, non convocato per la gara di coppa Italia contro il Cagliari: il segnale che la sua avventura in nerazzurra potrebbe essere arrivata al capolinea.

