CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / Titolare nelle ultime tre partite di campionato e in Supercoppa italiana, Merih Demiral ha sorpassato Matthijs de Ligt nelle gerarchie di Maurizio Sarri, ripagando la fiducia del tecnico della Juventus con ottime prestazioni. Lo stato di grazia del difensore turco è stato notato anche da molti club europei, che da diverse settimane stanno monitorando l'ex giocatore del Sassuolo.

Nonostante ciò, le sirene inglesi non tacciono al punto che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, gli agenti del ventunenne turco proprio in questi giorni si sono resi protagonisti di un blitz a Londra. Oltre al confermato interesse della squadra allenata da Brendan Rodgers, i rappresentanti del calciatore hanno potuto registrare anche un ritorno di fiamma del Tottenham, che proprio in questi giorni sta decidendo se cedere Foyth e Vertonghen.