CALCIOMERCATO NAPOLI LUPERTO / Contro l’Inter Gattuso ha preferito schierare Di Lorenzo centrale con Hysaj a destra piuttosto che puntare su Luperto viste le assenze di Maksimovic e Koulibaly. Il giovane difensore salentino non era al massimo sotto il profilo fisico ma la scelta è dovuta soprattutto a ragioni tecniche, anche per la gara contro la Lazio c'è ancora il dubbio tra la soluzione Di Lorenzo e Luperto. Le scelte di Gattuso, però, non sono legate al mercato.

Ilnon ha infatti alcuna intenzione di cedere Luperto, neanche in prestito. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , nel corso di questa settimana ha non a caso respinto l’interesse di

