CALCIOMERCATO INTER GIROUD LIONE CHELSEA / L'Inter di Antonio Conte scenderà in campo domani sera al San Paolo contro il Napoli per proseguire il testa a testa scudetto con la Juventus. Al di fuori del rettangolo verde la dirigenza nerazzurra lavora invece con decisione sul mercato per potenziare la rosa a disposizione del tecnico salentino che richiede in particolar modo tre pedine: un esterno, un centrocampista ed infine un attaccante fisico che possa fungere da vice-Lukaku. Tramontata presto l'ipotesi Llorente a tenere banco c'è soprattutto la pista inglese che porta a Olivier Giroud del Chelsea.

Calciomercato, c'è solo l'Inter per Giroud: West Ham e Bordeaux rassegnate

Secondo quanto sottlineato da 'Telefoot' ci sarebbe una sola pista concreta per Giroud che porterebbe proprio all'Inter. West Ham e Bordeaux, le altre interessate, informate sulla volontà del centravanti francese di trasferirsi a Milano si sarebbero rassegnate all'idea di vederlo andare via verso altri lidi. Nulla di concreto invece per quanto riguarda il Lione, altra pista paventata negli ultimi giorni ma mai confermata.

