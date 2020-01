MANCHESTER CITY DAVID SILVA INTER MIAMI / Futuro deciso per David Silva o almeno ben indirizzato: l'attaccante spagnolo, in scadenza di contratto con il Manchester City, potrebbe essere il grande colpo dell'Inter Miami di David Beckham che si appresta a debuttare in MLS.

L'ex centrocampista dipunterebbe sul 33enne ex Valencia come fiore all'occhiello della rosa che farà il suo esordio nella lega professionistica americana: come si legge su 'Indipendent', Beckham punterebbe proprio su Silva per dare valore ad una squadra che al momento può contare soltanto su tre elementi (Matias, Juliane Christian).

Con la MLS in partenza a Marzo, l'attuale attaccante del City salterebbe i primi tre mesi della stagione statunitense per chiudere la sua esperienza al Manchester City.