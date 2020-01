SERIE A CAPELLO SCUDETTO / La prima parte di stagione ha detto che per lo scudetto sarà un duello serrato tra Juventus e Inter con un possibile inserimento a sorpresa della Lazio, reduce da un finale di 2019 straordinario. Molto dipenderà però da questo calciomercato di gennaio che può spostare gli equilibri in un senso o nell'altro. Parola anche dell'allenatore Fabio Capello, che ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sulle voci relativo al possibile approdo di Arturo Vidal all'Inter: "Un bel colpo. Il mercato di gennaio ha un senso quando acquisti calciatori di qualità. Vidal è un giocatore esperto, con il senso del gol e Conte lo conosce benissimo. Con lui l'Inter può puntare allo scudetto, sebbene le percentuali restino 50 e 50 - dice Capello che poi si sofferma sulle chance di vittoria della Lazio - La Lazio deve convincersi di potersela giocare.

In teoria, ha le potenzialità per puntare allo scudetto: un gruppo di campioni, un allenatore molto bravo come Simone, un ottimo d.s. comeche non sbaglia quasi mai sul mercato. Avanno riconosciuti i suoi meriti: ha dimostrato di essere un ottimo presidente. La Lazio nel decennio appena concluso è stata la seconda squadra italiana per trofei". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato rossonero CLICCA QUI

Corsa a tre, allora, per Capello. Ma con una favorita? "La Juve è la Juve, ma ha la Champions in testa. L'Inter ha la mente libera: scesa dalla Champions all'Europa League, punterà tutto sul campionato e con Vidal può farcela".

