JUVENTUS MATIAS SOULE / In attesa, se ci saranno, dei colpi dei 'grandi', la Juventus piazza un acquisto in prospettiva: Matias Soulè ha annunciato sui social il suo approdo in bianconero. "Felice di questo grande passo, grazie a tutti coloro che mi supportano e mi accompagnano sempre nei miei sogni. Forza Juve", il messaggio su 'Instagram' del 17enne esterno offensivo, proveniente dal Velez. L'argentino, classe 2003, è già a Torino e si è immortalato con la maglia di allenamento della Juventus, ricevendo ovviamente migliaia di like e commenti.

LEGGI ANCHE ---> Juventus, esclusivo Poggi: "Soule firmerà a dicembre.

Juventus, Matias Soulè si allena con l'Under 17

Come raccontato anche da Calciomercato.it, l'accordo con il baby talento sudamericano era stato ormai raggiunto da tempo e si attendeva soltanto il suo arrivo in Italia: Soulé è già a Torino e si allena con l'Under 17 in attesa della formalizzazione da parte della Juventus del suo tesseramento. "Matias è un centrocampista offensivo, mancino, capace di giocare in verticale, con buona tecnica e senso del gol": così il giornalista Gianluca Poggi ha descritto intervistato dalla nostra redazione il 17enne talento divenuto bianconero. Per lui l'approdo nelle squadre giovanili del club piemontese per dimostrare di poter calcare i palcoscenici più da 'grandi'.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, svolta Pjanic | Affare da 100 milioni

Calciomercato Juventus, offerta rifiutata | Sarri spiazzato