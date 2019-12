CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabigol si avvicina ogni giorno di più al Flamengo. L'attaccante brasiliano è intenzionato a continuare a giocare con la maglia rossonera ancora per diversi anni e il suo ritorno all'Inter sarà solamente momentaneo. Il club che ha vinto la Libertadores - come riportano in Brasile - è convinto di riuscire a riportare Gabigol a casa. L'affare dovrebbe andare in porto, però, solo a gennaio.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Secondo 'Uol Esport' le parti avrebbero raggiunto un accordo di massima che porterà il Flamengo a versare 16 milioni di euro per l'80% del cartellino, che appartiene ai nerazzurri.

Una cifra ben al di sotto di quella che Marotta sperava di incassare ma la volontà di Gabigol sembra poter fare la differenza.

Inter, annuncio Marotta sul mercato: "Siamo in emergenza!"

Inter, caccia al rinforzo per Conte

Gabigol dovrebbe essere l'unica uscita economicamente importante che l'Inter farà a gennaio, poi i nerazzurri si concentreranno sul mercato in entrata. I profili che scaldano i tifosi nerazzurri e Antonio Conte sono soprattutto Arturo Vidal e Kulusevski. Il tecnico italiano ha chiesto a gran voce il cileno, che vorrebbe tornare ad allenare ma da Barcellona non arrivano proprio notizie confortanti. Valverde, infatti, non pare avere alcuna intenzione di privarsi del calciatore ma di fronte ad un'offerta di 25 milioni di euro cambierebbe tutto. Per il giovane di proprietà dell'Atalanta, invece, c'è da fare i conti con le resistenze del Parma, che vorrebbe tenerlo fino a giugno. Più facile, invece, sembra arrivare a De Paul, che l'Inter continua a seguire con attenzione: l'argentino potrebbe essere davvero il primo rinforzo di gennaio per Conte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, da Vidal a Kulusevski: le trattative in entrata e uscita

Roma, pericolo clausola: Inter e Juventus sul gioiello di Fonseca