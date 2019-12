CALCIOMERCATO NAPOLI GENNAIO / Il Napoli si avvicina, probabilmente, al mercato di gennaio più importante della sua storia recente. Giuntoli ha anticipato che si sta lavorando per “tornare all’antico”: dopo la peggiore crisi di risultati dell’era De Laurentiis e l’esonero di Ancelotti, la società vuole mettere a disposizione di Gattuso una rosa completa per il suo 4-3-3 e, soprattutto, serena dopo il caos ammutinamenti. Sono tre, quindi, i fronti su cui si lavora in queste settimane, decisive per pianificare una complessa rimonta Champions.

Calciomercato Napoli, il punto sui rinnovi: dai polacchi a Mertens e Callejon

RINNOVI – Una delle priorità del club è ridare serenità a diversi calciatori che attendono da mesi il loro prolungamento di contratto. Tenendo da parte i discorsi Fabian (congelato, per ora) e Hysaj (destinato all’addio, ma difficilmente a gennaio), la società ha allacciato contatti con gli entourage di Zielinski, Milik, Maksimovic, Allan, Callejon e Mertens. Per i primi tre, in scadenza nel 2021, l’accordo pare imminente, giungono segnali positivi per il brasiliano, mentre gli storici ‘Calleti’ e ‘Ciro’, per ora, nicchiano. A José, De Laurentiis ha offerto lo stipendio attuale per altre due stagioni, il suo entourage chiede un ritocco dell’ingaggio ma una vera e propria trattativa non è ancora partita. A Dries, invece, e’ stato proposto un ingaggio a cifre inferiori rispetto a quello attuale: 3 milioni più bonus. Non c’è intesa, Dries ha tanti estimatori pronti all’affare a parametro zero (in Italia Juventus, Inter e Roma), c’è poi una clausola di 10 milioni di euro valida fino al 10 gennaio esercitabile solo da club stranieri (il Borussia Dortmund ci sta provando).

Per ora, comunque, resta altamente improbabile un addio a gennaio dei due: lo stesso Gattuso, in conferenza stampa, ha chiesto a chiare lettere la loro conferma.

Calciomercato Napoli, priorità al regista: due nomi oltre Torreira

ACQUISTI – Il regista è il primo obiettivo in entrata dei partenopei. Un ruolo totalmente scoperto nella rosa, costruita per il centrocampo a due di Ancelotti: il sogno resta Torreira dell’Arsenal, che con l’avvento di Arteta potrebbe essersi complicato ulteriormente. Il Napoli tenterà il colpo (da circa 30 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, possibilmente tra 18 mesi), e virerà eventualmente sulle alternative già sondate da diversi mesi: Berge del Genk e Lobotka del Celta Vigo. Da valutare, inoltre, la situazione di Ghoulam, che Mendes potrebbe piazzare in Francia (piace all’Olympique Marsiglia): se così fosse, tra le idee per sostituirlo spunta Sead Kolašinac. Per ora, lo scambio Llorente-Politano non è decollato, ma resta una possibilità da monitorare.

Calciomercato Napoli, due colpi già pronti in vista di giugno

GIUGNO – Il Napoli sta già lavorando, inoltre, per la stagione 2020/21. Da settimane è partita una trattativa con l’Hellas Verona per il doppio colpo a giugno: è stato già impostato l’accordo per l’acquisto di Amrabat e Rrahmani, che dovrebbe definirsi intorno a metà gennaio. Per il secondo, il Napoli sembra aver battuto la concorrenza dell’Atalanta. Amrabat, invece, e’ un profilo gradito anche all’Inter ma il club partenopeo è davanti a tutti, una proposta leggermente superiore (intorno ai 18 milioni) a quella per Rrahmani dovrebbe essere sufficiente. Piace anche Boga, per il quale c’è stato qualche colloquio col Sassuolo: se ne riparlerà.

Mirko Calemme - Ciro Troise

