JUVENTUS LAZIO MARCHEGIANI / La Lazio bissa il successo in campinato contro al Juventus, conquistando a spese dei bianconeri anche la Supercoppa Italiana.

e la squadra bianconera nel mirino della critica, con Lucache ha affermato: "In questo momento la Lazio è superiore alla Juventus perché alcuni calciatori non sono entrati nella mentalità di Sarri e difendono malissimo", le parole a 'Sky Sport' dell'ex portiere.

Marchegiani ha poi aggiunto: "Qual è la Juve di Sarri? Non pensiamo che Sarri possa rifare in bianconero quello che ha fatto al Napoli. Lì ha creato una macchina perfetta facendone pagare le conseguenze a lui e al suo Napoli. Ma penso che quello non era il suo calcio".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Lazio, primo cambio per Sarri: giocatore furioso

VIDEO E FOTO CM.IT - Juventus-Lazio, festa biancoceleste a Roma