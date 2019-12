Juventus, affare Sancho: pronti 140 milioni di euro!

JUVENTUS SANCHO CHELSEA / Il nome di Jadon Sancho è sul taccuino della Juventus ormai da diversi mesi. I bianconeri hanno dimostrato di essere attenti ai giovani talenti del calcio europeo e l'acquisto, la scorsa estate, di de Ligt ne è una dimostrazione. L'olandese è stato strappato a squadre importanti come Psg, Manchester United e Barcellona.

Per il talento inglese della concorrenza sembra ancora più agguerrita e i soldi da spendere molti di più.

Portare Sancho in Italia, dunque, non sarà per nulla facile: la destinazione più probabile in questo momento sembra essere la Premier League. United, Liverpool e Chelsea sono pronti a fare follie e il club londinese - stando a quanto riportato da 'The Sun' - sarebbe intenzionato a mettere sul piatto circa 140 milioni di euro per convincere i tedeschi.

L'idea sarebbe quella di acquistare l'esterno a gennaio e lasciarlo in Germania fino a giugno come fatto la scorsa stagione con Pulisic.

