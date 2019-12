SUPERCOPPA ITALIANA JUVENTUS LAZIO SARRI / Primo trofeo stagionale in palio a Riyad dove Juventus eLazio si sfidano domani nella finale di Supercoppa Italiana. Giornata di vigilia, dunque, per le due squadre che si preparano alla super sfida in Arabia Saudita. In vista dell'incontro, dopo le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, tocca all'allenatore bianconero Maurizio Sarri fare il punto sulle news Juventus in conferenza stampa. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it.

MOMENTO - "Non so se siamo più avanti o più indietro rispetto al nostro percorso, so solo che negli ultimi allenamenti e nelle ultime partite mi sto divertendo. Questo significa che la squadra sta cominciando a giocare come voglio. L'obiettivo deve essere sempre utopico, in modo da avere le motivazioni per migliorarci. Dobbiamo essere sempre scontenti di quanto fatto, così da pensare sempre a migliorare".

CRESCITA - "Stiamo giocando con grande continuità, abbiamo dei difetti ma su 23 partite ne abbiamo persa una sola. Le ultime due partite sono state ottime dal punto di vista tattico, soprattutto nei primi tempi. Poi abbiamo allentato un po' nei finali, ma fa parte del percorso e ci sta essere meno lucidi".

DICHIARAZIONI ALLEGRI - "Spero solo che non se ne accorgano i presidente perché sennò i nostri salari scenderebbero notevolmente. Penso che ci siamo una via di mezzo, poi è chiaro che ogni allenatore debba adattarsi alle caratteristiche dei propri giocatori".

TRIDENTE DYBALA-HIGUAIN-RONALDO - "Ancora non lo so, non ne ho idea in questo momento. Ieri c'erano tanti giocatori stanchi dalla partita di Genova, vediamo nell'allenamento di oggi.

Se la situazione sta migliorando faremo scelte diverse, ma in questo momento ancora non lo so".

PRIMO TROFEO - "La sento in maniera normale, l'anno scorso ho fatto tre finali. La sento come tutte le altre finali, è una partita importante a cui noi teniamo in particolar modo. Abbiamo grandi motivazioni, come in altre partita già disputate".

SVOLTA POLITICA - "Ho smesso di seguire la politica tanti anni fa, quella sportiva mi interessa ancora meno. Io credo fortemente nelle tradizioni, però sono anche aperto a delle innovazioni. Domani voglio vedere il clima nello stadio e poi vi risponderò".

INFORTUNI - "Purtroppo Chiellini non sarà a disposizione fino a febbraio. Szczesny è rientrato in gruppo due giorni fa e è a disposizione, De Sciglio non ha problemi da settimane e sta bene. Ramsey e Douglas Costa sono già rientrati e deve proseguire il normale percorso di reinserimento di condizione. Alex Sandro? In questo momento fuori abbiamo solo Chiellini e Khedira, che sono reduci da due interventi chirurgici".

GOL SUBITI - "Negli ultimi due partite abbiamo preso due gol, di cui uno al 95'. Stiamo facendo degli errori, abbiamo cambiato l'altezza della linea difensiva eppure prendiamo gol quando siamo più bassi. Ma è un aspetto in cui abbiamo margini di miglioramento, per fortuna".

CAMPIONATO - "Per il campionato non cambierà nulla, questa è una partita secca e vale un trofeo. Il campionato è una storia a sé, la Lazio è una squadra forte, ancora più difficile da affrontare in una gara secca. Sono forti fisicamente e con giocatori pericolosi in ogni reparto. Poi che questa partita possa influire nei prossimi cinque mesi non credo".